Автор: Зульфугар Ибрагимов

Интересно, догадывается ли официальный Париж, как смешно и жалко он выглядит в своих проармянских истериках? Догадывается ли французский МИД, какое неловкое чувство вызывает его бурная поддержка избранию Армении хозяйкой 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по биологическому разнообразию (COP17) в 2026 году? Когда читаешь заявление внешнеполитического ведомства Франции, ощущение такое, будто подглядел за парочкой, занимающейся непотребными делами в неположенном месте.

Заявление французского МИДа - не просто слова поддержки Армении, это своеобразный вызов - мол, Франция сама все сделает за армян, лишь бы их СОР прошел супер-пупер и утер азербайджанцам нос. В принципе, мы и не сомневаемся, что Париж костьми ляжет, чтобы назло Азербайджану к проведению конференции по биоразнообразию в Армении в Севане завелись дельфины, а по Араратской равнине скакали кенгуру. Что касается местной флоры и фауны, то восстановление биоразнообразия, присущего этому региону, французам будет не под силу.

Армянские экологи уже не одно десятилетие рвут на себе волосы, пытаясь привлечь внимание мира к экологическим проблемам этой страны, но все тщетно. Как можно узнать из армянских СМИ, в Армении, например, исчезают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу. Они не вымерли, а перелетели в соседние страны, спасаясь от беспредела горнорудной промышленности, уничтожающей экологическую среду. За последнее время в Армении исчезли 35 видов занесенных в Красную книгу растений. Эти бедняги сбежать в соседние страны не могли, поэтому просто вымерли. В последнее издание Красной книги Армении от 2011 года были внесены сотни видов растений и животных, находящихся на грани вымирания. Кто знает, какие из них еще остались в живых за прошедшие 13 лет, а уж к 2026 году удивлять участников СОР17 действительно придется завезенными слонами и антилопами гну.

Но МИД Франции, конечно, ничего об этих проблемах не скажет. И не только Франция будет умиляться и финансировать организацию в Ереване мероприятия такого уровня. Все те, кто активно участвуют в очернении СОР29 в Баку, постараются завернуть Армению в яркий фантик. Но проблем у этой страны меньше не станет. Как бывает всегда после особенно бурных международных хороводов вокруг армян, проблем у Армении станет только больше.

Интересно, что новость об избрании Армении хозяйкой СОР17 появилась уже давно, но что-то не слышно истеричных протестов и критики. На Азербайджан вся эта кодла накинулась буквально сразу, как на СОР28 прошло голосование. Немедленно началась отвратительная кампания, которая ускоренными темпами продолжается и сегодня, хотя до открытия конференции в Баку осталась пара дней и уже всем абсолютно ясно, что она состоится и никакие истерики не смогут ничего изменить. Так, накануне группа французских сенаторов сделала последнюю попытку оправдать армянские гонорары, выступив с пакостным во всех отношениях заявлением. В этом пропагандистском винегрете замешано все, что породила антиазербайджанская мысль за последние годы. Повторять все это не стоит. Прихлебатели армянской кормушки в сотый раз призвали правительство Франции бойкотировать СОР29, требовать того и сего.

Напомним, что на PreCOP в Баку приезжала французская делегация. Что многих удивило. Делегация должна была быть еще более обширной и представительной, но лобби подняло визг, и многим пришлось отказаться от поездки. Видите ли, французам в Баку угрожает опасность... К сожалению, Парижу удалось провести определенную работу среди европейских собратьев, в результате чего некоторые лидеры отказались от поездки в Баку. Это говорит о том, что Франции и всем тем, кто решил не ехать на СОР29, наплевать на климат в принципе. Да бог с ней, с экологией, главное - политический заказ. Увязывание климатических проблем с темой прав человека и тем более уголовными делами армянских военных преступников - это нонсенс. Это продукт западного лицемерия. Та же Франция была бы рада, если бы СОР29 отменили или провалили, потому что проводится он в Азербайджане. Зато СОР17 в Армении будет обкладываться сахарной ватой и поливаться патокой, чтобы мир не увидел пятен на лице этой страны. Никто не станет требовать бойкота, исходя из реальных, а не надуманных преступлений армян. Имеет ли право проводить мероприятие по биоразнообразию страна, уничтожившая экологическую среду, флору и фауну на азербайджанских землях в годы оккупации? Вправе ли открывать рот на тему экологии государство, отравляющее реки, текущие в Азербайджан?

И это все правда, а не продукт пропаганды. Но плававшей в Сене наперегонки с кишечной палочкой мадам Идальго на это наплевать.