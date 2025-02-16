В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 16 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили новобранцев со знаменательным днем, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному

Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, глубоко постигать секреты вооружения и техники, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава, и быть готовыми в любой момент защитить наши земли.

Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.