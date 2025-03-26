В Ереване запаниковали

Автор: Лейла Таривердиева

Минская группа ОБСЕ в качестве международного переговорного формата со всеми ее институтами не подлежит восстановлению. Об этом, как сообщают российские СМИ, на днях заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все структуры этой самой, если даже говорить в целом, Минской конференции, этой Минской группы, группы о планировании высокого уровня и пост личного председателя действующего председателя ОБСЕ, они подлежат роспуску", - заявила Захарова. Представитель МИД РФ считает, что "оптимальным способом принятия решения на этот счет является "совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов".

Мария Захарова сказала о том, о чем в Баку говорят уже пятый год. Все попытки армянской стороны реанимировать и прежде-то не особо жизнеспособную структуру, не увенчались успехом. Тем не менее, в Ереване продолжают мысленно воскрешать покойника, играть этой темой и делать ее вопросом переговоров. Хотя никаких переговоров относительно жизни и смерти МГ ОБСЕ быть не может. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на днях журналистом, что возможность роспуска Минской группы подлежит обсуждению и что Ереван "в ближайшее время намерен инициировать обсуждения по этому поводу". По всему видно, что в Ереване рассчитывают превратить вопрос МГ в тему спекуляций и выторговывания каких-то преференций. Иначе о каких обсуждениях может идти речь? Минской группы с ее институтом сопредседателей больше не существует де-факто. Отсеется лишь упразднить ее де-юре. Азербайджан заявил о необходимости совместного шага с Арменией. От Еревана ожидается только присоединение к инициативе, а обсуждать тут нечего.

Кстати, в минувший понедельник у покойницы был день рождения. Если бы Минская группа ОБСЕ была жива, то 24 марта ей бы исполнилось 33. Это как раз тот случай, когда, как поется в песне, день рождения - грустный праздник.

24 марта 1992 года состоялось внеочередное заседание Совета СБСЕ, на котором было решено сформировать формат для переговоров с целью мирного урегулирования карабахского конфликта. Но мандат МГ получила только в декабре 1994 года, то есть уже после подписания Бишкекского соглашения, а в период Первой карабахской войны держалась в стороне, чтобы не мешать Армении решать свои задачи. Когда оккупант понял, что большего ему не получить, и было заключено перемирие. Тогда в дело вступили международные посредники, в задачу которых входило закрепить результаты армянской агрессии и предотвратить попытки Азербайджана вернуть свои земли войной. Страны-сопредседатели выполняли свою задачу с большим усердием, благодаря чему псевдо-мирные переговоры растянулись на четверть века, ни на шаг не продвинув дело достижения справедливости. Расчет делался на то, что Азербайджан просто дипломатически выдохнется, устанет и станет сговорчивее. Однако расчет не оправдался. Азербайджан не то что не выдохся, а, наоборот, набрался сил.

Трудно вспомнить, когда бы навязчивое международное посредничество в том или ином конфликте приносило какую-то пользу. Особенно в конфликтах территориальных. Когда одна страна захватывает земли другой, и между ними встревают якобы нейтральные посредники, конфликт может затянуться на бесконечность. Завершается он в таких случаях только если оккупант вернет земли добровольно, либо пострадавшая сторона согласится с потерей территорий. Понимая, что в карабахском конфликте не будет ни того, ни другого, сопредседатели Минской группы имитировали бурную деятельность, хотя международное право содержало четкие и недвусмысленные инструкции для разрешения подобных конфликтов.

Выступая перед жителями Суговушана накануне праздников, Президент Ильхам Алиев отметил, что главной целью посредников было "сделать этот конфликт вечным, держать наши земли под вечной оккупацией, создавать видимость, обманывать нас, путем бесконечных переговоров заставить принять эту реальность. Это была цель всех троих, все трое объединились здесь во имя одной цели".

О негативной роли Минской группы глава государства говорил не раз. Он неоднократно в своих выступлениях и заявлениях подчеркивал, что Азербайджан почти тридцать лет ждал, что международная общественность поможет положить конец несправедливости и оккупации. И теперь, когда страна сама урегулировала конфликт и положила конец оккупации военно-политическим путем, необходимости в Минской группе нет. Мы уже попрощались с Минской группой. "К сожалению, Армения и другие пытаются реанимировать ее. Но это невозможно. Она уже мертва. Как страна, пострадавшая от оккупации, мы открыто заявляем об этом. Считаю, что любые спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для возможного мира в регионе", - заявил азербайджанский лидер ранее на встрече в рамках Движения неприсоединения.

О том, что Минская группа работала на укрепление статус-кво и отторжение международно признанных территорий Азербайджана, подтвердил и бывший глава МИД Армении Вардан Осканян. Он подтвердил, что страны-сопредседатели давили на Баку и заявляли, что "решение вопроса должно основываться на этом документе (мадридские принципы), то есть на праве на самоопределение".

Поэтому никакие обсуждения, никакой торг в вопросе несуществующей уже де-факто структуры неуместны. Что собирается обсуждать с азербайджанской стороной Никол Пашинян и на какие итоги рассчитывает, знает только он один.