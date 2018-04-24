Первый из подельников Саргсяна сбежал из Армении - ПОДРОБНОСТИ

Только вчера новый лидер Армении Никол Пашинян заявил армянским олигархам, что вендетты не будет. Но не все, видимо, поверили словам оппозиционера. И сегодня стало известно, что депутат парламентской фракции Республиканской партии Сейран (Седрак) Сароян пять дней назад отбыл в Соединенные Штаты.

Подчеркивается, что для получения визы депутат обратился в посольство США еще месяц назад. Это чтобы никто не подумал, что генерал, мародер и просто военный преступник Сароян сбежал от революции.

Как сообщил Hetq.am помощник Сарояна Геворк Степанян, депутат отправился в Лос-Анджелес, где его дочь родила ребенка.

Одним словом, дедушка поехал знакомиться с внуком.

В то же время, соцсетях уже обсуждают побег генерала-олигарха и сотоварища Сержа Саргсяна. Проживающий в Лос-Анджелесе Арман Карапетян разместил на своей фейсбуковской странице видеоматериал, в котором видно, как проживающий в Америке певец Супер Сарко встречает в аэропорту депутата.

По мнению большинства, сбежал Сароян или не сбежал, но обратно он не вернется.

Примечательно, что менее года назад Сароян заявлял, что революция в Армении невозможна.

"В нашей стране не будет революции, поскольку наш народ отнюдь не революционный", - заявил он журналистам, комментируя слов экс-министра обороны Сейрана Оганяна об ожидающихся "внепарламентских развитиях", способных повлечь за собой форс-мажорные ситуации.

"Я нахожусь у власти, это, как если бы кто-то зашел ко мне домой или к тебе домой и сказал бы "уходи отсюда, теперь я тут буду жить", но разве такое возможно?" - отметил он, добавив, что страна не нуждается в революции.

"Да разве вы не видите, что нет надобности?", - заявил он.

Дело было в июне 2017-го...

Зульфугар Ибрагимов