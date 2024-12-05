Валерия в новом образе

Певица Валерия снялась в ультракоротком платье и колготках в сетку. Артистка позировала на кровати в откровенном наряде, дополнив образ длинными перчатками с перьями.

Как передает Day.Az, она поделилась кадрами с фотосессии в личном блоге.

"А вы готовитесь к Новому году?" - обратилась к аудитории знаменитость.

По признанию звезды, она склонна к полноте и вынуждена постоянно следить за питанием. Однако артистка ест большими порциями, чтобы полноценно насытиться, а не уйти голодной. А также Валерия не стала исключать из рациона продукты, которые многие называют "запрещенкой". По словам знаменитости, она иногда ест на ночь и не испытывает после этого угрызений совести.

Исполнительница рассказывала, что занимается спортом практически каждый день, выполняя разные тренировки. Для певицы это стало рутиной, поэтому у нее не возникает желания все бросить или нарушить режим.

У знаменитости трое детей от продюсера Александра Шульгина. В 2002 году супруги развелись, и артистка публично обвинила его в домашнем насилии. Через два года Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина. Певица неоднократно подчеркивала, что супруг не только подарил ей любовь и спокойствие, но также смог заменить отца ее сыновьям и дочери.