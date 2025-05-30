38-летняя Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности.

Как передает Day.Az, соответствующее интервью появилось на сайте глянцевого журнала Elle.

38-летняя звезда "Чумовой пятницы" рассказала, что каждое утро пьет коктейль из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. Также в течение дня она потребляет много зеленого чая, лимонного сока и воды с семенами чиа. Кроме того, знаменитость добавляет во все блюда маринованную свеклу.

В то же время Лохан призналась, что ее уход за кожей очень специфичен. "Я сейчас пробую много разных сывороток. Кроме того, после сна я умываюсь холодной водой. Также я увлекаюсь лазерными процедурами", - подчеркнула собеседница издания.