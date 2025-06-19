Образ Майли Сайрус во время прогулки по Парижу оценили

Пользователи сети раскритиковали образ американской певицы и актрисы Майли Сайрус во время прогулки по Парижу.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя исполнительница попала в объективы фотографов в мини-платье с леопардовым принтом и меховым воротником. Кроме того, на ней были белые кружевные колготки и открытые туфли с объемной декоративной розой. Вдобавок знаменитость подобрала к своему наряду небольшую черную сумку и круглые золотые серьги. Визажисты, в свою очередь, сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, уложили волосы в объемные локоны.

Читатели портала оценили внешний вид артистки следующими фразами: "Бедняжке нужен стилист", "Выглядит пугающе", "Эти прическа и платье - катастрофа. Она бы лучше смотрелась в джинсах и футболке", "Весь образ, включая прическу, ужасен. Попытки Майли быть женственной ей не идут", "Она такая здесь старая".