Николь Кидман удивила фанатов внешностью без парика
Австралийская актриса Николь Кидман показала натуральные волосы и удивила фанатов.
Как передает Day.Az, на соответствующий снимок в Instagram-аккаунте ее племянницы Люсии Хоули обратило внимание издание Daily Mail.
58-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белом платье и солнцезащитных очках с серыми линзами. При этом она продемонстрировала на камеру натуральные вьющиеся волосы.
Читатели портала оценили внешность звезды "Плохой девочки" и "Мулен Ружа!" без парика в комментариях под материалом. "Со своими волосами она выглядит моложе", "Великолепные волосы", "Она выглядит намного лучше с кудрями, чем с прямыми прядями", "Так намного лучше!", "Я никогда не понимала, зачем она портила свои натуральные волосы. Это была ее главная особенность", - высказывались они.
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