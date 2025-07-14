Николь Кидман удивила фанатов внешностью без парика

Австралийская актриса Николь Кидман показала натуральные волосы и удивила фанатов.

Как передает Day.Az, на соответствующий снимок в Instagram-аккаунте ее племянницы Люсии Хоули обратило внимание издание Daily Mail.

58-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в белом платье и солнцезащитных очках с серыми линзами. При этом она продемонстрировала на камеру натуральные вьющиеся волосы.

Читатели портала оценили внешность звезды "Плохой девочки" и "Мулен Ружа!" без парика в комментариях под материалом. "Со своими волосами она выглядит моложе", "Великолепные волосы", "Она выглядит намного лучше с кудрями, чем с прямыми прядями", "Так намного лучше!", "Я никогда не понимала, зачем она портила свои натуральные волосы. Это была ее главная особенность", - высказывались они.