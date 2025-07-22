Жена Дэвида Бекхэма подняла на смех его новый имидж - ФОТО
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новый имидж мужа, футболиста Дэвида Бекхэма.
Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.
Экс-солистка группы Spice Girls запечатлела своего супруга на камеру. Он признался, что решил постричься с помощью машинки. Однако, по словам спортсмена, во время работы с нее слетела насадка и оставила на его голове лысину.
Жена бывшего полузащитника сборной Англии по футболу не смогла сдержать эмоций и рассмеялась, увидев неудачную стрижку супруга. "Это выглядит плохо. Я всегда буду с тобой честна - это выглядит ужасно", - с иронией отметила знаменитость.
Позже Бекхэм опубликовал сторис, в котором продемонстрировал окончательный результат своего преображения. На размещенном фото он предстал полностью лысым.
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