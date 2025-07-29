Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером спустя почти три года

Модель и актриса Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом спустя почти три года после расставания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

22 июля Верховный суд Манхэттена вынес решение, согласно которому 34-летняя Эмили Ратаковски и 44-летний Себастьян Бир-Макклард официально разведены. В тот же день было подано постановление о назначении алиментов для их общего сына Сильвестра. Однако поскольку судебные документы о разводах в Нью-Йорке являются конфиденциальными, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.