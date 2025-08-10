Экс-возлюбленная Джонни Деппа показала совместное фото с актером

Модель Юлия Власова, которую СМИ называли "русской девушкой Джонни Деппа", опубликовала в Instagram редкий кадр с актером.

Как передает Day.Az, один из подписчиков попросил манекенщицу показать совместный снимок с артистом. Юлия Власова разместила фото, где актер сидел сзади и обнимал ее. Бывшие влюбленные были запечатлены на лестнице.

В октябре прошлого года Юлия Власова подтвердила слухи о романе с Джонни Деппом.

Модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах - и с того момента пара находилась в романтических отношениях.

Юлия Власова сетовала, что Джонни Депп не познакомился с ее родителями лично. Девушка родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. Затем модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге. Сейчас она строит карьеру в модели.