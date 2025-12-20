Шабнам Товузлу отметила день рождения роскошной вечеринкой

Азербайджанская певица Шабнам Товузлу устроила себе роскошную вечеринку по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az, кадры с вечеринки артистки были распространены в социальных сетях.

На вечеринку, состоявшуюся 19 декабря, были приглашены народные артисты Алим Гасимов и Роя Айхан. Помимо народных артистов, на празднике присутствовали и друзья певицы из мира искусства.

Отмечается, что Шабнам пригласила на вечеринку около 400 гостей.