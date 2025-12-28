https://news.day.az/popularblog/1805751.html Малейка Асадова спустя годы - ВИДЕО В сети появилось видео с участием азербайджанской певицы и актрисы Малейки Асадовой, снятое спустя годы. Как передает Day.Az, видео можно найти в Инстаграм. Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей: заметные изменения во внешности артистки стали поводом для активных и порой спорных обсуждений.
