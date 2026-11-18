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Айс-пампкин-латте от imhungry.az: рецепт сезонного хита - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить дома айс-пампкин-латте - один из главных сезонных напитков. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.