Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он разместил фотографию обложки сентябрьского номера своего издания, в создании которого участвовала Маркл. На ней фотографии 15 женщин, "изменивших мир". Всех героинь номера отобрала лично герцогиня. Помимо фотографий женщин, на обложке есть и 16-й слот в виде зеркала. Согласно идее Маркл, оно должно демонстрировать, что каждая читатательница номера тоже по-своему меняет мир к лучшему.

В подписи к фото Эннинфул сообщил, что они с герцогиней работали над номером несколько последних месяцев. Сентябрьский номер британского Vogue станет самым объемным за 2019 год. В продажу в Великобритании журнал поступит в пятницу, 2 августа.

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