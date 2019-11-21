Чувственные сцены "Игры престолов" пользовались у поклонников сериала огромной популярностью. В большинстве подобных эпизодов принимала участие исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк. Однако мало кто знает, как тяжело актриса переносила наготу в кадре. Об этом она рассказала актеру Дэксу Шепарду в подкасте "Armchair Expert".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, Эмилия призналась, что изначально не соглашалась на участие в обнаженных сценах и была против собственной наготы в кадре. Но будучи новичком в киноиндустрии, она сдалась под давлением создателей шоу.

"Я взялась за этот проект, а уже потом они прислали мне сценарий. И когда я начала его читать, то поняла, в чем подвох. Но я только что окончила театральную школу и решила относиться к этому как к части работы. Так что я заранее смирилась с этим, а потом просто сделала. Даже не поняла, как именно".

Неловкость и неумение отстоять свои интересы актриса списывает на неопытность, ведь на момент первого сезона ей было всего 23 года. Несмотря на это, она утверждает, что ничего не хотела бы изменить.

"Попав на съемку, я осознала, что никогда раньше не была на такой площадке. И вот я там: совершенно голая, а вокруг меня все эти люди. Я не знала, что мне нужно делать, чего от меня ждали, чего хотела я сама. И неважно, была ли это обнаженная сцена или нет. Весь первый сезон мне казалось, что я вообще не имела права чего-то требовать и в чем-то нуждаться. И даже если я чувствовала, что что-то неправильно, я плакала в своей ванной, а потом возвращалась на съемку и делала все необходимое".

"На съемочной площадке я боролась за каждую простыню. Но мне говорили: "Ты же не хочешь разочаровать своих поклонников". Теперь я лучше понимаю, что мне комфортно делать и на что я готова пойти", - рассказала актриса.

Эмилия также вспомнила поддержку и помощь партнера по съемкам откровенных сцен Джейсона Момоа, который играл Кхала Дрого: "Он плакал больше меня. Я это видела. Только теперь я понимаю, как мне повезло с ним. Все могло быть гораздо хуже. Он был невероятно добрым, внимательным и заботился обо мне".