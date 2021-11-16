Nike отложил выпуск кроссовок Трэвиса Скотта после смертельной давки

Спортивный бренд Nike отложил выход новой коллаборации с рэпером Трэвисом Скоттом - кроссовок Air Max 1 x Cactus Jack, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет TMZ, это решение было принято после смертельной давки на фестивале Astroworld во время концерта Скотта.

Кроссовки должны были появиться на прилавках 16 декабря. "Из уважения ко всем, кого затронули трагические события на Astroworld, мы откладываем выход Air Max 1 x Cactus Jack", - говорится в официальном заявлении Nike.

Новая дата релиза модели обуви не сообщается.