Что делала Светличная в последние дни жизни

В последние дни жизни актриса Светличная часто видела близких.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эти подробности стали известны из Telegram-канала Shot.

По информации портала, к находившейся на паллиативном лечении Светличной приходили внучка Мария и сын Алексей. При этом состояние актрисы было тяжелым - сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице - медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия. В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания пока неизвестна.