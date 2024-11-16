Что делала Светличная в последние дни жизни
В последние дни жизни актриса Светличная часто видела близких.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эти подробности стали известны из Telegram-канала Shot.
По информации портала, к находившейся на паллиативном лечении Светличной приходили внучка Мария и сын Алексей. При этом состояние актрисы было тяжелым - сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.
О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице - медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия. В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания пока неизвестна.
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