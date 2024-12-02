Стало известно о многомиллионных долгах Виктории Бекхэм

Бренд бывшей участницы группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм задолжал $93 миллиона. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что муж Виктории Бекхэм, Дэвид Бекхэм, начал внимательно следить за продажами бренда из-за долгов. По словам информатора, футболист на протяжении многих лет вкладывал деньги в дело супруги.

"Дэвид и Виктория понимают, что это не может продолжаться вечно. Бренд стал очень дорогим тщеславным проектом, и рождественский период будет для него решающим. Дэвид - проницательный бизнесмен, и он не собирается долго вкладывать свои миллионы в убыточную фирму. Если бы это был какой-то другой бизнес, не связанный с его женой, он бы прекратил свое существование много лет назад", - сказал источник.

Виктория Бекхэм основала свой бренд одежды в 2008 году после ухода из мира музыки. Изначально знаменитость продавала платья. В 2011 году Бекхэм выиграла награду в категории "Лучший бренд" на British Fashion Awards. В 2019-м бывшая певица создала свою косметическую марку.

Виктория Бекхэм познакомилась с будущим супругом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда Викторию позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.