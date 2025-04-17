У популярного телеведущего обнаружили многомиллионное состояние

Раскрыта сумма состояния популярного британского телеведущего Деклана Доннелли. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что сумма состояния телеведущего складывается из нескольких источников доходов. Один из них - собственный капитал Доннелли, который составляет 35 миллионов фунтов стерлингов.

Также Доннелли в партнерстве руководит компанией Hurley Promotions Ltd, стоимость которой предположительно составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов. Издание также обнаружило, что телеведущий владеет фирмой Deecourt Limited.