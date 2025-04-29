Наоми Кэмпбелл объяснила, почему больше никогда не посетит Met Gala

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл заявила, что больше никогда не придет на бал Met Gala, который ежегодно проходит в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Слова манекенщицы приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летняя Наоми Кэмпбелл выложила на YouTube видео, в котором рассказала, что слишком стара для посещения мероприятия. По словам манекенщицы, она больше не может справляться с переживаниями и тревогой из-за подготовки к балу.

"Это мой последний Met. Последний. Я больше не могу... Я слишком стара. Для меня это слишком, слишком много тревоги. Это мог быть мой 20-й или 21-й раз на красной дорожке... Можете себе представить?" - заявила супермодель.

5 мая состоится Met Gala 2025 года. В этот раз тема мероприятия - "Superfine: Tailoring Black Style" ("Супертонкий: Создание черного стиля"). Главный редактор журнала моды Vogue Анна Винтур пригласила на бал Шакиру, Мэри Джей Блайдж, Lizzo, Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалась актриса скандального фильма "Белоснежка" Рэйчел Зеглер.