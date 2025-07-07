Тим Бертон впервые за много лет снимет мультфильм

Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым мультфильмом.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе интервью MILENIO, ролик доступен на YouTube.

Это будет первая анимационная работа кинематографиста после "Франкенвини", который вышел в 2012 году. "Я сейчас работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро будет готов сценарий, и тогда уже буду двигаться дальше. Это то, что меня действительно очень вдохновляет", - заявил Бертон.