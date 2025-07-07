https://news.day.az/showbiz/1765970.html Тим Бертон впервые за много лет снимет мультфильм Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым мультфильмом. Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе интервью MILENIO, ролик доступен на YouTube. Это будет первая анимационная работа кинематографиста после "Франкенвини", который вышел в 2012 году. "Я сейчас работаю над одним анимационным проектом.
Тим Бертон впервые за много лет снимет мультфильм
Режиссер Тим Бертон объявил, что начал работать над новым мультфильмом.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в ходе интервью MILENIO, ролик доступен на YouTube.
Это будет первая анимационная работа кинематографиста после "Франкенвини", который вышел в 2012 году. "Я сейчас работаю над одним анимационным проектом. Надеюсь, скоро будет готов сценарий, и тогда уже буду двигаться дальше. Это то, что меня действительно очень вдохновляет", - заявил Бертон.
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