Известная телеведущая случайно показала обнаженного мужа в Instagram

Известная турецкая телеведущая Бурджу Эсмерсой оказалась в центре неожиданного инцидента.

Как передает Day.Az, она опубликовала в Instagram Stories селфи, сделанное в спальне, не заметив, что в отражении зеркала ее муж Назым Акмандил запечатлен обнаженным.

Публикация мгновенно привлекла внимание подписчиков, и Эсмерсой начала получать множество предупреждающих сообщений. Осознав ситуацию, ведущая удалила фото всего через несколько минут.

Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы снимок разлетелся по соцсетям и стал одной из самых обсуждаемых тем дня.