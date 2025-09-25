https://news.day.az/showbiz/1783086.html Известная телеведущая случайно показала обнаженного мужа в Instagram - ФОТО Известная турецкая телеведущая Бурджу Эсмерсой оказалась в центре неожиданного инцидента. Как передает Day.Az, она опубликовала в Instagram Stories селфи, сделанное в спальне, не заметив, что в отражении зеркала ее муж Назым Акмандил запечатлен обнаженным.
