Возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал, как они познакомились

Возлюбленный Дженнифер Энистон Джим Кертис рассказал, как они познакомились. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джим Кертис заявил, что их отношения не были любовью с первого взгляда.

"Нас познакомили друзья. Мы обнаружили, что у нас есть общие друзья, и мы просто начали общаться. Мы давно уже вместе. Прошло уже несколько месяцев, почти год", - заявил Кертис.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.