Карди Би и вратарь сборной Нигерии спровоцировали слухи о романе

Рэперша Карди Би и вратарь сборной Нигерии Мадука Окойе спровоцировали слухи о романе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro.

Пару вместе заметили на Неделе моды в Париже. Рэперша и спортсмен вышли на балкон во время показа Messika. На опубликованных кадрах Карди Би улыбалась и смеялась в ответ на слова Окойе. Официально пара слухи о романе не подтверждала.