https://news.day.az/showbiz/1847185.html Карди Би и вратарь сборной Нигерии спровоцировали слухи о романе Рэперша Карди Би и вратарь сборной Нигерии Мадука Окойе спровоцировали слухи о романе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro. Пару вместе заметили на Неделе моды в Париже. Рэперша и спортсмен вышли на балкон во время показа Messika.
Карди Би и вратарь сборной Нигерии спровоцировали слухи о романе
Рэперша Карди Би и вратарь сборной Нигерии Мадука Окойе спровоцировали слухи о романе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro.
Пару вместе заметили на Неделе моды в Париже. Рэперша и спортсмен вышли на балкон во время показа Messika. На опубликованных кадрах Карди Би улыбалась и смеялась в ответ на слова Окойе. Официально пара слухи о романе не подтверждала.
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