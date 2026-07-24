Линдси Лохан показала редкие фото с мужем и сыном на отдыхе

Актриса Линдси Лохан опубликовала фото с мужем Бадером Шаммасом на пляже. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Линдси Лохан показала, как отдыхает на пляже и гуляет по городу с матерью Диной Лохан, сестрой Али, братом Дакотой и мужем Бадером Шаммасом. На отдельном кадре она сняла сына Луая, который играл в бассейне.

"Жизнь в эти дни", - написала Лохан.

Артистка воспитывает мальчика вместе с финансистом Бадером Шаммасом. У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились.

В марте 2023 года появились слухи о беременности актрисы, которые она позже подтвердила. Первенец пары родился 16 июля 2023 года. Супруги назвали мальчика арабским именем Луай, что в переводе означает "защитник". Лохан пока скрывает лицо своего сына. По признанию артистки, для нее нет ничего сокровеннее, чем ребенок, и она не готова показывать его общественности.