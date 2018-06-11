На центральных улицах Баку появятся спецполосы для движения автобусов

В ближайшее время на девяти основных дорогах Баку будут созданы специальные полосы, предназначенные исключительно для движения автобусов, сказал журналистам в понедельник завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в ближайшее время также начнутся работы в рамках масштабного проекта.

"Были проанализированы 11 улиц Баку, которые являются главными артериями города. Это дороги, которые несут на себе основной транспортный груз, охватывают 16 перекрестков. Анализы показали, что, несмотря на то, что они достаточно широкие, и их параметры позволяют свободно передвигаться, на них имеются незаконные парковки и другие недостатки в работе светофоров и сигнализации, что усложняет передвижение по ним. Для устранения подобных случаев по каждой улице был подготовлен вариант решения. На этих 11 улицах, в первую очередь, будут ликвидированы и запрещены парковки. При отсутствии парковок движение по полосам более свободное", - сказал Агаев.

По его словам, учитывая, что в предстоящие летние месяцы интенсивность дорожного движения спадет, на Тбилисском проспекте, улице Юсифа Сафарова и на кругах третьего и четвертого микрорайонов предусмотрены определенные меры по регулированию движения.

"Основной фактор, которому уделяется внимание, - безопасность дорожного движения. Планируется поделить тротуар на технические зоны. Этот вопрос нашел свое отражение в нашем проекте с MIDA при Госагентстве по жилищному строительству Азербайджана. Началась также установка защитных тумб. Эти меры позволят предотвратить попадание автомобиля на тротуар в случае ДТП", - сказал Агаев.

Он также отметил, что определены девять улиц, где будут созданы особые автобусные полосы.

"На двух из них - улица Юсифа Сафарова и Физули - такие полосы уже есть. На проспекте Бабека они появятся после завершения ремонтных работ. Планируется также создать их на проспектах Нобеля, Гянджа, Ходжалы, проспект М.Гусейнова", - сказал Агаев.

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