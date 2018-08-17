В Азербайджане в связи со смертью солдата арестованы трое подозреваемых

17 августа 2018 10:15

В связи со смертью военнослужащего Фахмина Абилова, несколько дней назад скончавшегося в N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, на основе решения суда избрана мера пресечения в виде ареста в отношении трех подозреваемых - начальника поста, прапорщика Халилова Эльмира Расул оглу, солдат поста - Танрывердиева Санана Сабухи оглу и Аразова Рашада Хагани оглу.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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