В Азербайджане в связи со смертью солдата арестованы трое подозреваемых
17 августа 2018 10:15 524
В связи со смертью военнослужащего Фахмина Абилова, несколько дней назад скончавшегося в N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, на основе решения суда избрана мера пресечения в виде ареста в отношении трех подозреваемых - начальника поста, прапорщика Халилова Эльмира Расул оглу, солдат поста - Танрывердиева Санана Сабухи оглу и Аразова Рашада Хагани оглу.
Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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