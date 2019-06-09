Смотришь, как преображается столица из года в год, и душа радуется. Каждая улица города насыщается объектами и новыми зданиями, при этом сохраняя свою самобытность и истинно бакинский дух!

Одной из интересных улиц в этом плане является улица Бакиханова, названная так в честь известного азербайджанского ученого-просветителя, поэта и писателя Аббасгулу Ага Бакиханова.

Начнем нашу прогулку с места "перетекания" проспекта Иншаатчылар в улицу Бакиханова. Сразу хочется сказать, что многие объекты и парки на пути красиво отреставрированы и обновлены. В самом начале улицы расположился пятизвездочный отель Hyatt Regency и его конференц-залы.

Интересно, что до сих пор эту территорию старожилы столицы называют "старым автовокзалом". Дело в том, что до строительства отеля здесь находился столичный автовокзал, откуда автобусы отходили во все регионы Азербайджана и другие города бывшего Союза. В дальнейшем прибывание большого количества транспорта и расположение такого объекта в этой узловой точке разрастающегося города стало проблематичным, и автовокзал был перенесен к станции метро "20 Января". Теперь же Бакинский международный автовокзал находится на выезде из Баку и представляет собой современный комплекс, а не то маленькое здание, что было на улице Бакиханова. Тем не менее, название "старый автовокзал" так и закрепилось за этим местом.

Сразу после него следует средняя школа номер 60, которая после ремонта выглядит очень презентабельно. А прямо перед школой раскинулся замечательный сквер, в центре которого возвышается на необработанной глыбе гранита выразительная фигура Мехти Гусейнзаде в развевающемся плаще и с гранатой в правой руке. Памятник выдающемуся сыну азербайджанского народа, разведчику-партизану, прославившемуся своими храбростью и отвагой во времена Второй мировой войны, установлен здесь еще в середине 20-го века и был отреставрирован вместе с самим парком.

Прямо напротив парка - газон с часами. Часы, между прочим, не декоративные, а самые что ни на есть настоящие, и показывают реальное время. Смотрятся они очень гармонично и оригинально на зеленом фоне.

Между часами и парком начинается один из первых мостов Баку - известный Бакихановский мост, построенный еще в 80-е годы прошлого века. Это был один из самых крупных и мощных мостов, возведенных в советское время в азербайджанской столице. Прямо под мостом расположен круг с зелеными насаждениями и тропинками, по которым можно даже погулять. Здесь часто выгуливают своих питомцев жители близлежащих домов. Здесь очень много деревьев. Правда, вокруг очень интенсивное и опасное движение, и переходить дорогу в этой части улицы довольно трудно. Подземок здесь нет, но есть несколько "зебр", позволяющих перейти улицу.

Улица из-за плотного транспортного потока очень шумная. Одним из отреставрированных скверов является парк имени Севиль Газиевой (первая азербайджанская женщина-механизатор на хлопкоуборочной технике). Во время работ по благоустройству сквера летом 2002 года, подвергся реконструкции и сам монумент.

Прямо рядом с парком расположилось здание посольства России в Азербайджане.

СПРАВКА: Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были официально установлены 4 апреля 1992 года, когда министры иностранных дел Азербайджана Гусейнага Садыхов и России Андрей Козырев подписали Протокол об установлении дипотношений между двумя странами.

За месяц до этого, 2 марта 1992 года был назначен первый посол РФ в нашей стране. Им стал бывший советник-посланник посольства СССР в Турции Вальтер Шония. 25 сентября 1992 года российское посольство в Баку было официально открыто. В августе 1998 года с участием Общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония нового комплекса российской дипмиссии в Баку.

В 2018 году послом РФ в АР назначен Михаил Бочарников.

Это место так же имеет свое устоявшееся "советское" название - "Володарка". Дело в том, что здесь, напротив нынешней российской дипмиссии, некогда располагалась бывшая швейная фабрика имени Володарского. В данный момент на этой территории идет реконструкция. В одном из зданий находится ОАО "Бакинский швейный дом", где шьется школьная форма. Но место многие так и продолжают называть "Володаркой", даже водители автобусов.

Дальше, через улицу Самеда Вургуна, можно увидеть развевающийся флаг Турции, ведь здесь расположилось еще одно крупное посольство - Турецкой Республики.

СПРАВКА: Дипломатические связи между Турцией и Азербайджаном впервые были установлены в период АДР. Турция стала первым государством, признавшим Азербайджан после восстановления им независимости в 1991 году. Дипотношения между современной Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой были установлены 14 января 1992 года. Первое посольство действовало на улице Хагани. 30 июня 2005 года был заложен фундамент нового здания дипмиссии, на улице Бакиханова. Его открытие состоялось 9 марта 2007 года.

17 мая в Насиминском районе Баку, перед посольством Турции в Азербайджане, в парке на пересечении улиц Самеда Вургуна и Бакиханова был открыт памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Автор памятника - народный художник, скульптор Омар Эльдаров.

Напротив посольства открыт очень красивый парк-аллея, где и располагается памятник Ататюрку. По обе стороны от монумента установлены флаги Азербайджана и Турции. В этот парк выходят двери здания Исполнительной власти Насиминского района. Здесь часто можно встретить прогуливающихся мам с детьми. Кроме того, есть кафетерий, где можно перекусить. А заканчивается парк красивым большим фонтаном.

Дальше по курсу - городская поликлиника №5. Если пройти минут пять от поликлиники, то доберемся еще до одного небольшого сквера с фонтаном, а напротив него - здание бывшего кинотеатра "Дружба".

СПРАВКА: Кинотеатр "Дружба" был одним из многих бакинских кинотеатров. Но особой популярностью он пользовался потому, что там впервые в Баку появились игральные автоматы. Это был огромный ящик с двигающимся корабликом внутри. Нужно было бросить 15 копеек, чтобы получить право запустить в кораблик торпедой. Если все выстрелы были удачными, то в качестве приза разрешался бесплатный выстрел. Были там еще автоматы с щупальцами. Манипулируя ими, можно было поднять и выиграть какую-нибудь игрушку.

И вот выходим на финишную прямую: перед нами открывается красивая панорама недавно открытого парка Деде Горгуд. Раньше на этом месте располагались рельсы и станция детской железной дороги, территория была довольно захламлена. Единственное, чего не хватает новому парку - это тени. Однако красоте парка это не вредит и на количестве людей, желающих сфотографироваться у искусственного водоема, никак не сказывается. На территории парка созданы зеленые зоны, холмы, на которые любит забираться студенческая молодежь, а на полянах с сочной правой с наступлением теплого времени года устраиваются пикники и посиделки.

Завершить нашу прогулку можно было бы в зоопарке, но в начале этого года он закрылся на длительный период. Как сообщил журналистам директор зоопарка Азер Гусейнов, объект закрывается на несколько месяцев с целью реконструкции. По окончанию работ его территория увеличится в два раза - с 2,25 до 4,25 гектара. Будет произведен капитальный ремонт, улучшатся условия содержания животных. На время ремонта животные перевезены в Гарадагский район. Не исключено, что после открытия зоопарка там появятся новые виды животных.

СПРАВКА: Впервые зоопарк в Баку был открыт в 1928 году на территории парка имени Луначарского (ныне парк Низами). Вплоть до 1958 года он занимал территорию сквера вблизи железнодорожного вокзала, а затем был перенесен в поселок Баилово. Однако и тут зоопарк не ужился - стал жертвой крупного оползня, произошедшего здесь в середине 70-х годов прошлого века. Закрытый ныне на реконструкцию зоопарк был открыт 1 сентября 1985 года.

Вот такая вот интересная и содержательная получилась у нас прогулка.

Хотя скажем честно - неинтересных и несодержательных прогулок в нашем любимом Баку быть просто не может.

Лала Мамедова

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