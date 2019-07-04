Полковник юстиции Рзаев Ильяс Рамиз оглу назначен новым военным прокурором города Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Это подтвердил в четверг Trend старший помощник военного прокурора республики, глава пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

Ранее Рзаев работал начальником отдела надзора над исполнением законов в военных тюрьмах и следственных органах Вооруженных сил Военной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, что приказом генерального прокурора бывший военный прокурор города Баку, полковник юстиции Имран Алескер оглу Ахмедов был назначен военным прокурором Лянкярани.

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