Назначен новый военный прокурор города Баку
Полковник юстиции Рзаев Ильяс Рамиз оглу назначен новым военным прокурором города Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.
Это подтвердил в четверг Trend старший помощник военного прокурора республики, глава пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.
Ранее Рзаев работал начальником отдела надзора над исполнением законов в военных тюрьмах и следственных органах Вооруженных сил Военной прокуратуры Азербайджана.
Напомним, что приказом генерального прокурора бывший военный прокурор города Баку, полковник юстиции Имран Алескер оглу Ахмедов был назначен военным прокурором Лянкярани.
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