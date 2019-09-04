Завершился открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Об этом сказал журналистам представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение жюри будет представлено общественности в ближайшие дни.

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