https://news.day.az/society/1153090.html Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву - ФОТО
Завершился открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Об этом сказал журналистам представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение жюри будет представлено общественности в ближайшие дни.
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