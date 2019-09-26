https://news.day.az/society/1160165.html В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В Гарадагском районе Баку загорелись шинные отходы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сильный пожар произошел на территории вблизи участка автомагистрали Алят-Астара, проходящего через Гарадагский район.
"Нет ничего серьезного, сгорели шинные отходы на данной территории. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре