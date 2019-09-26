В Гарадагском районе Баку загорелись шинные отходы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сильный пожар произошел на территории вблизи участка автомагистрали Алят-Астара, проходящего через Гарадагский район.

"Нет ничего серьезного, сгорели шинные отходы на данной территории. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. В настоящее время пожар потушен, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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