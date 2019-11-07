Заслуженный артист Азербайджана Эльхан Ширинов исполнил мугам на немецком языке в эфире программы на канале ARB.

Э.Ширинов является преподавателем Азербайджанского государственного Университета языков, передает Day.Az.

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