https://news.day.az/society/1173515.html Заслуженный артист Азербайджана исполнил мугам на немецком языке - ВИДЕО
Заслуженный артист Азербайджана исполнил мугам на немецком языке - ВИДЕО
Заслуженный артист Азербайджана Эльхан Ширинов исполнил мугам на немецком языке в эфире программы на канале ARB.
Э.Ширинов является преподавателем Азербайджанского государственного Университета языков, передает Day.Az.
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