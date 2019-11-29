https://news.day.az/society/1180435.html Жуткое ДТП в Агджабеди, сгорели 2 человека
Жуткое ДТП в Агджабеди, сгорели 2 человека
В Агджабединском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в МЧС, в селе Авшар столкнулись два автомобиля "ВАЗ".
В результате этого один из автомобилей воспламенился. Пожарные обнаружили в машине тела двух человек (личности уточняются).
Пожар был потушен.
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