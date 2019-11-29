В Агджабединском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в МЧС, в селе Авшар столкнулись два автомобиля "ВАЗ".

В результате этого один из автомобилей воспламенился. Пожарные обнаружили в машине тела двух человек (личности уточняются).

Пожар был потушен.