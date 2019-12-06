В рамках "Недели волонтеров в Азербайджане" пятого декабря прошел II Форум солидарности волонтеров Азербайджана с участием около трех тысяч представителей молодежи, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Форум был реализован при совместной организации Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Фонда молодежи. В рамках форума также была организована выставка всех волонтерских движений и молодежных организаций, действующих в стране.

БТА приняло активное участие в волонтерской программе "Транспортные агенты".

Волонтеры программы "Транспортные агенты" посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, а затем приняли участие в организованной в рамках форума выставке.

В церемонии награждения волонтеров, проявивших активность в течение года, дипломом и ценным подарком был награжден и волонтер БТА.

Форум был продолжен выступлениями представителей волонтерских организаций и движений в формате "TEDx" и музыкальными номерами, исполненными представителями талантливой молодежи, достигших успехов в различных международных конкурсах.

Затем официальные гости и представители волонтерских организаций сделали совместное фото.

Отметим, что к волонтерской программе "Транспортные агенты" присоединились 60 волонтеров, а успешно завершившие программу 35 волонтеров были удостоены сертификатами БТА.

Семеро из успешно завершивших программу волонтеров были трудоустроены в БТА.

В новом центре транспортного обмена "Кёроглу" 24 волонтера программы "Транспортные агенты" обслуживают пассажиров в часы пик.

Именно благодаря чуткому вниманию, заботе и активной поддержке Президента Азербайджана, оказываемой этой сфере, наряду с имеющимися на сегодняшний день достижениями движения волонтеров, созданы новые возможности для молодежи.

Благодаря деятельности волонтеров каждый день тысячам людей оказывается необходимая помощь.