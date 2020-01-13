В Азербайджане нашли новые виды грибов

В Азербайджане обнаружены новые виды грибов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт ботаники Академии наук Азербайджана, обнаружены новые для Азербайджана 24 вида грибов (9 порядков, 15 семейств и 20 родов) и 2 таксона.

Из них 18 относятся к симбиотрофной, четыре - сапротрофной и четыре - ксилотрофной экологическим группам.