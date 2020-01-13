https://news.day.az/society/1193670.html В Азербайджане нашли новые виды грибов
В Азербайджане нашли новые виды грибов
В Азербайджане обнаружены новые виды грибов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Институт ботаники Академии наук Азербайджана, обнаружены новые для Азербайджана 24 вида грибов (9 порядков, 15 семейств и 20 родов) и 2 таксона.
Из них 18 относятся к симбиотрофной, четыре - сапротрофной и четыре - ксилотрофной экологическим группам.
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