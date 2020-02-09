Никакой агитации, никаких незаконных вещей в ходе выборов на участках зафиксировано не было. Об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев, передает Trend.

"Мы посетили достаточно большое количество участков, посмотрели что происходит на них, внимательно оценили обстановку. Я бы хотел отметить несколько аспектов. Первое, это организация выборов на достаточно высоком уровне. Что касаемо международных требований, то все технические вопросы соблюдены абсолютно четко. Никакой агитации, никаких незаконных вещей на участках зафиксировано не было", - сказал Журавлев.

Он также отметил большое количество наблюдателей на избирательных участках.

"Бросилось в глаза, что наблюдателей очень много на участках. Как местных, так и международных наблюдателей. Прежде всего хотелось бы отметить, что все наблюдатели были обеспечены необходимым доступом с точки зрения наблюдения за выборами, что немаловажно", - отметил Журавлев.

Он также прокомментировал нанесение специальной маркировки на большие пальцы голосующих.

"Все наблюдатели внимательно смотрели, когда подходили люди, и в ультрафиолете четко было видно, что избиратель голосует в первый раз", - сказал Журавлев

Далее он отметил о количестве кандидатов депутаты.

"В бюллетенях на мой взгляд, что очень интересно, присутствует большое количество кандидатов в депутаты. Это говорит о легитимности выборов. От 10-20 на место это очень большая конкуренция. И мне лично хотелось бы отметить, что в некоторых избирательных округах количество женщин превышает число мужчин. Это очень важно, как для избирательного процесса в принципе, так и для легитимности выборов", - сказал депутат.

Резюмируя, он сказал, что в целом выборы прошли легитимно, в условиях конкуренции.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".