Baku White City привлекает творческих людей как платформа современного искусства для художников, дизайнеров и архитекторов. В последние годы в Белом городе были размещены работы участников Международного скульптурного симпозиума "Песнь в Камне", амстердамского художника Джозефа Клибански, французского стрит-артиста Тиери Нуар, британского скульптора Тони Крегга и других художников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вБаку побывал известный французский скульптор Арик Леви и владелец картинной галереи Pilevneli Gallery в Турции Мурат Пилевнели. Арик Леви родился в Тель-Авиве. В настоящее время он работает в области живописи и промышленного дизайна во Франции. Сегодня Арик Леви входит в список самых популярных дизайнеров мира. Его работы были включены в постоянные выставки в Музее МоМА в Нью-Йорке, Центре Жоржа Помпиду в Париже, Музее Виктории и Альберта в Лондоне и многих других популярных галереях и музеях.

В ходе визита Арик Леви и Мурат Пилевнели познакомились с новыми возможностями для искусства в White City. Во время экскурсии по кварталам г-н Леви и г-н Пилевнели ознакомились с многочисленными работами скульпторов, выставленными повсеместно.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении "Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг.".