В Азербайджане предлагают штрафовать за допуск несовершеннолетних к спортивному тотализатору

В Азербайджане предлагается штрафовать тех, кто допускает участие несовершеннолетних в спортивных ставках.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в связи с этим предлагается внести изменения в "Кодекс об административных проступках", передает Day.Az.

Согласно этому предложению, организаторы спортивных ставок будут оштрафованы на пятьсот манатов за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных ставках.