https://news.day.az/society/1218301.html В Азербайджане предлагают штрафовать за допуск несовершеннолетних к спортивному тотализатору
В Азербайджане предлагают штрафовать за допуск несовершеннолетних к спортивному тотализатору
В Азербайджане предлагается штрафовать тех, кто допускает участие несовершеннолетних в спортивных ставках.
Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в связи с этим предлагается внести изменения в "Кодекс об административных проступках", передает Day.Az.
Согласно этому предложению, организаторы спортивных ставок будут оштрафованы на пятьсот манатов за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных ставках.
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