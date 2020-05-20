https://news.day.az/society/1236934.html Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру в Азербайджане
Названы сроки начала выбора специальностей в магистратуру в Азербайджане
Процедура выбора специальностей в магистратуру будет проведена в конце июле-начале августа.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала завотделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нармина Байрамова.
По ее словам, в настоящее время с вузами ведутся переговоры по вопросу проведения процедуры выбора специальностей. Об их итогах общественность будет проинформирована в ближайшие дни.
Байрамова добавила, что в этом году прием в вузы будет осуществлен в один этап.
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