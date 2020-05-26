Умайра Тагиева рассказала о погоде до конца мая

Нет ничего более изменчивого, чем погода весной. В этом мы ежедневно убеждаемся сами, когда видим, как она по нескольку раз меняется в течение дня. Именно поэтому метеорологи всего мира наблюдают за ней круглосуточно.

Об этом сказала журналистам глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Смена погоды сопровождается множеством явлений, порой не самых приятных. На Абшероне, как обычно, - сильным ветром, в районах республики, особенно в горных и предгорных, - грозами, градом и ливневыми дождями. Перемены связаны с постоянными передвижениями воздушных масс, абсолютно различных по своим физическим свойствам. Происходит это потому, что в каждом районе нашей планеты солнце светит под разными углами, и различна поверхность Земли".

Тагиева отметила, что с воздушными массами связано образование циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов, которые ежечасно где-то образуются, а где-то затухают: "Наблюдения за фактической погодой являются необходимыми для прогнозирования на последующий период. Огромный объем информации обрабатывают и просчитывают суперкомпьютеры, но без участия человека все равно не обойтись. Компьютерная модель лишь облегчает, но не заменяет работу синоптика. В весеннее время довольно часто наблюдаются так называемые локальные, внутримассовые процессы. Они определяются в том числе и особенностями рельефа, которые компьютерные модели просто не в состоянии учесть. Вот и в ближайшие дни, можно сказать, до конца мая, фронтальных процессов, сопровождающихся снижением температуры и сильным ветром, не ожидается. Прогнозируется мягкая погода с умеренным ветром. Температура воздуха день ото дня будет повышаться".

Глава Службы подчеркнула, что не исключены те самые внутримассовые процессы: "Это будет характерно в основном для предгорных районов Большого и Малого Кавказа при больших и быстрых восходящих потоках именно теплого воздуха, что присуще для весенне-летнего периода, когда Земля достаточно прогревается, возникают условия для образования града. Как правило, эти процессы длятся считанные минуты и охватывают локальную территорию, проходя полосами. В этом году в стране, начиная с апреля, уже зафиксировано 8 случаев с градом".

Она добавила, что если посмотреть статистику по градовым явлениям в Азербайджане, то обращает на себя внимание то, что если с 2000 по 2010 годы было зафиксировано от 2 до 14 случаев в году, то в последнее десятилетие диапазон значительно изменился: "На фоне общего увеличения числа случаев с градом в их межгодовом распределении наблюдается значительная изменчивость. К примеру, если в 2012 году было 77 случаев, то 2013 год был отмечен 24. А 2014 год отличился 93 случаями, а на следующий год их было 52, в 2016 году - вдвое меньше, но в 2018 году вновь было зафиксировано значительное учащение градовых процессов до 83 случаев. В прошлом году град отмечался 54 раза".

По ее словам, анализируя отдельные явления погоды, их интенсивность и повторяемость, лишний раз убеждаемся в том, что обеспокоенность климатологов мира по поводу учащения опасных и неблагоприятных явлений погоды имеют фактическую основу: "А работа синоптиков в том и заключается, чтобы все эти явления не были неожиданными".