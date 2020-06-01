https://news.day.az/society/1240123.html Когда в Азербайджане начнутся приемные экзамены? - ответ ГЭЦ
Когда в Азербайджане начнутся приемные экзамены? - ответ ГЭЦ
Дата приемных экзаменов в вузы и колледжи на базе 11-летнего образования пока не объявлена.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, дата начала приемных экзаменов будет объявлена после 5 июня.
До настоящего времени документы в вузы подали 75692 человека, из которых примерно 12 800 являются выпускниками прошлых лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре