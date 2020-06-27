https://news.day.az/society/1248437.html Кабмин Азербайджана обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом
Кабмин Азербайджана обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом
27 июня в видеосовещании, проведенном под председательством премьер-министра Али Асадова, обсуждалась текущая ситуация в борьбе, проводимой в стране с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
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