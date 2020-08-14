В Мингячевире выявлен подпольно функционирующий ресторан

В Мингячевире выявлен ресторан, нарушивший правила карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, стало известно, что расположенный на улице Г.Гусейнова ресторан "Miraj" принимает посетителей, нарушая тем самым правила карантинного режима.

Собранные в отношении арендатора ресторана Яшара Мовсумова материалы были направлены в суд. Решением суда он был оштрафован на 3 100 манатов.