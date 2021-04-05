https://news.day.az/society/1331305.html Задержаны еще 4 человека, пытавшиеся проникнуть в освобожденный Джабраил - ФОТО
Задержаны еще 4 человека, пытавшиеся проникнуть в освобожденный Джабраил - ФОТО
Задержаны 4 человека, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории в Джабраиле.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной пресс-службе МВД, жители Физулинского района Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев, управляя автомобилями в нетрезвом состоянии, пытались проехать на не очищенную от мин территорию Джабраильского района. Задержаны водители и их пассажиры, жители Физулинского района Эльгюн Бабаев и Мехрадж Гаджиев.
Дело направлено в суд.
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