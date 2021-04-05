У жителя Гянджи изъяли наркотики и огнестрельное оружие

По подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками Низаминского РУП Главного управления полиции Гянджи задержан ранее неоднократно судимый житель города Хаял Талыбов.

Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службе МВД.

При нем было обнаружено 50,76 г героина, а в его доме - незарегистрированное ружье с обрезанным стволом в целлофановом пакете.

По данному факту ведется расследование.