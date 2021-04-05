https://news.day.az/society/1331306.html У жителя Гянджи изъяли наркотики и огнестрельное оружие
У жителя Гянджи изъяли наркотики и огнестрельное оружие
По подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудниками Низаминского РУП Главного управления полиции Гянджи задержан ранее неоднократно судимый житель города Хаял Талыбов.
Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службе МВД.
При нем было обнаружено 50,76 г героина, а в его доме - незарегистрированное ружье с обрезанным стволом в целлофановом пакете.
По данному факту ведется расследование.
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