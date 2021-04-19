Тяжелое ДТП в Гёйгёле,

В Гёйгёльском районе произошло ДТП, в результате которого получили травмы 4 человека.

Как сообщает Day.Az, в результате столкновения автомобилей ВАЗ-21015 и ВАЗ-2106 получили травмы житель Дашкесана Исмаилов Турал Метлеб оглу (1993 г.р.), житель Шамахинского района Агаджанов Махсуд Хикмет оглу (2001 г.р.), Зейналов Хасил Сахиб оглу (1995 г.р.) и Аббасов Асиф (1993 г.р.).

Их состояние удовлетворительное.