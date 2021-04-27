Гусейнбала Мираламов о скандале с домогательством: Она мне в дочери годится

Гусейнбала Мираламов, который на днях был освобожден от должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и исключен из партии "Ени Азербайджан", прокомментировал Unikal.org распространенные в социальных сетях видеокадры его непристойного поведения, передает Day.Az.

"Это жизнь, все прошло. В общем, какова цель сейчас раздувать то, что было в январе? Это, вероятно, шантаж. Единственное мое утешение в том, что Аллах накажет тех, кто мучает людей, угнетает их. Распространяя видео такого типа, мы нарушаем мораль общества. В жизни есть такие люди, которые поступают подло. Пусть Аллах их накажет", - сказал экс-депутат.

Отвечая на вопрос, что его связывало с молодой женщиной, которая была на видео, Гусейнбала Мираламов сказал, что никакой связи не было.

"Она мне в дочери годится. Стыдно, просто стыдно. Люди не покидают социальных сетей, но не читают ни одной книги. Все, что они делают, - это насмехаются над кем-то в Facebook. Мои друзья-депутаты тоже критиковали меня, ну и пусть. Я никого не осуждаю. Наша партия приняла очень правильное решение. Это могло нанести ущерб авторитету партии, и меня исключили из ПЕА.

Я не могу описать словами свои чувства, когда увидел это видео. Это - шантаж. Меня шантажировали. Те, кто распространил это видео, должны быть найдены", - сказал экс-депутат.