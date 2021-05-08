https://news.day.az/society/1341287.html Массовые проверки в медучреждениях Азербайджана
Массовые проверки в медучреждениях Азербайджана
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана начало проверки в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).
Как сообщили Trend в агентстве, проверки проводятся с целью оценки организации питания пациентов, качества предоставляемых продуктов питания, санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния пищевых блоков и соблюдения требований продовольственной безопасности, передает Day.Az.
О результатах проверок общественность будет проинформирована дополнительно.
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