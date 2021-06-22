https://news.day.az/society/1354874.html Можно ли в Азербайджане проводить свадьбы в закрытых помещениях? - Официальный ответ
Можно ли в Азербайджане проводить свадьбы в закрытых помещениях? - Официальный ответ
Читатели Day.Az часто задаются вопросом - а можно ли проводить свадьбы в закрытых помещениях?
Отметим, что в решении Оперативного штаба Кабмина Азербайджана указано, что торжества могут проходить в залах. А это означает, что проведение свадеб в закрытых помещениях также разрешено с учетом соблюдения опубликованных сегодня требований.
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