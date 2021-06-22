Можно ли в Азербайджане проводить свадьбы в закрытых помещениях?

Читатели Day.Az часто задаются вопросом - а можно ли проводить свадьбы в закрытых помещениях?

Отметим, что в решении Оперативного штаба Кабмина Азербайджана указано, что торжества могут проходить в залах. А это означает, что проведение свадеб в закрытых помещениях также разрешено с учетом соблюдения опубликованных сегодня требований.